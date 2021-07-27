Рыбакина о победном матче: Игра переносилась с утра из-за дождя

Представительница команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина, вышедшая в 1/4 финала Олимпийских игр, рассказала о победном матче, передает zakon.kz.

Сегодня был сложный матч. Был очень длинный день, ждала своей игры с самого утра, так как из-за дождя все переносилось. Было непросто. Я не очень довольна своей игрой, так как концентрация была везде, но не на корте. Очень много было ошибок вначале. Но в целом, я очень рада, что смогла пройти в следующий круг. Предстоящий матч тоже не будет легким, моя соперница - сильный игрок. Я с ней уже встречалась ранее на корте. Так что буду настраиваться и постараюсь завтра хорошо выступить, - приводит Национальный олимпийский комитет слова Рыбакиной.

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Отмечается, что 28 июля в четвертьфинале Рыбакина сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

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