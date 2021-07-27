В Алматы подведены итоги городского этапа Национального конкурса "Мерейлі отбасы"

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров наградил победителей городского этапа общенационального конкурса "Мерейлі отбасы" - семью Ахметовых, передает zakon.kz.

Напомним, что конкурс "Мерейлі отбасы" проводится в целях укрепления института семьи, нравственности, духовности, признания важности ответственного супружества повышения ответственности родителей в воспитании детей; демонстрации и широкой пропаганды семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и пожилых родителях.

Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" учрежден Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в 2013 году. Конкурс стал традиционным: выявляются семьи, внесшие вклад в развитие нашей страны, что очень важно для духовности и поддержания здорового общества. Конкурс наглядно показывает, что семья является источником таланта детей, настроения, ценностей. Победителями нашего города являются семьи, которые станут примером для многих поколений алматинцев и казахстанцев, - поздравил победителей Бабакумаров и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Для участия в городском этапе конкурса заявки подали 142 семьи. Победителем стала семья Ахметовых из Наурызбайского района. Семейная чета Ахметовых оба являются врачами, по стопам родителей пошла младшая дочь и внуки.

Мы очень благодарны за такое внимание, раньше такого мы не видели. Нам очень приятно, что нашу семью заметили и сделали замечательный подарок. Нам очень радостно, что наша семья является образцом для других и мы внесли вклад в развитие нашей Родины. Мне - 85 лет, моему супругу 90 лет. В этом году мы отмечаем железную свадьбу - 65 лет совместной жизни. Всех своих внуков я воспитала как родных детей, они сегодня являются успешными людьми. Мы рады, что нашей семье оказали почёт и уважение, - сказала Кунсары Ахметова.

В состав городской комиссии по проведению конкурса вошли инспектор акима города по делам женщин и семейно-демографической политике, руководители городских управлений, представители НПО, члены Общественного совета города Алматы, общественные деятели и т.д.

В Алматы также были награждены семьи, победившие на районном уровне:

- Алатауский район - семья Изтилеуовых, посвятившая свой трудовой путь сфере образования, вырастившая не одно поколение молодежи. Они основали учебный центр Zerde Education с целью повышения знаний учащихся;

- Алмалинский район - семья Сыдыковых, трудятся в сфере образования, искусства и безопасности;

- Ауэзовский район - семья Биляловых, все члены которой работают в сфере образования;

- Бостандыкский район - семья Бестембаевых внесла существенный вклад в области медицины;

- Жетысуский район - семья Шоманбаевых, которая вносит вклад в экономику и сферу предпринимательства. Глава семьи совмещает предпринимательство с благотворительностью;

- Медеуский район - многодетная семья Дарибаевых, воспитывающая шестерых детей, преуспевающих в учебе и спорте;

- Турксибский район - многодетная семья Абилгазы, это представители искусства, члены семьи которой посвятили свою жизнь поэзии, литературы, музыке. Творческий опыт семьи Абилгазы, состоящей из семи поколений, насчитывает более ста лет.

Следует отметить, что мероприятие проводилось в строгом соблюдении эпидемиологических норм без массового скопления людей. Участники, пришедшие на награждение, входят в число вакцинированных.