Почти в восемь раз увеличено число ковидных стационаров в Алматы

Если еще в начале лета на фоне улучшения эпидситуации в мегаполисе работало четыре инфекционки, то теперь их уже 23. Практика перепрофилирования госпиталей и больниц в ковидные стационары в Алматы уже имеется, передает zakon.kz.

Ранее в начале июля при спаде третьей волны коронавирусной инфекции у нас работали инфекционный стационар на Байзакова на 160 коек, также новая больница имени И. Жекеновой на 500 коек, ее филиал в микрорайоне "Саялы" на 280 коек, а также детская больница в районе Молл-Апорт на 300 мест. Мы справлялись, а теперь на фоне огромного роста зараженных и начала четвертой волны поэтапно начали вводить ряд других инфекционных стационаров. Сейчас их 23, - сообщил в ходе онлайн-брифинга Региональной службы коммуникаций руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

В числе введенных инфекционных стационаров: отделение пульмонологии, все площади Центральной городской больницы, Первая городская клиническая больница, Городская больница скорой неотложной медицинской помощи, Кардиологический центр, Халык Арена, госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны, ЖД больница и многие другие.

Руководитель УОЗ отметил, что уже подготовлено 7 тысяч инфекционных коек. Дополнительно в резерве имеется 3 тыс. коек. В случае критической ситуации будет развернуто еще две тысячи резервных коек.

Табынбаев отметил, что сегодня из 6400 коек занято 3827. Среди пациентов 239 детей. В стационарах находятся 114 крайне тяжелых больных и 956 пациентов в тяжелом состоянии.





В инфекционных стационарах развернуто 500 реанимационных коек. Загруженность составляет 52%. К аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов. На неинвазивной вентиляции легких - 105 человек, High Flo - 99 пациентов. Однако чтобы не стать пациентом ковидных больниц, необходимо оперативно вакцинироваться, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и не посещать места скопления людей, - пишет пресс-служба акимата города.

На фоне увеличения нагрузки на врачей выросло число ПЦР-тестирований среди населения. В Алматы сегодня работает 28 ПЦР-лабораторий, выполняющих 15 700 исследований. Планируется увеличить число исследований до 27 000.