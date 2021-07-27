В двух селах близ Степногорска могут объявить режим ЧС

Такое решение местные власти приняли после прошедшего накануне урагана, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Сильный ветер сорвал крыши десятков домов и пары административных зданий в поселках Бестобе и Изобильное. Кроме того, повалены опоры линий электропередач, поврежден трансформатор. Местные жители остались без электричества, - говорится в сообщении.

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В городе работает оперативный штаб и создана комиссия по ликвидации последствий природного бедствия.

Местные чиновники обещали помочь пострадавшим от урагана. После обращения людям обещали выплатить компенсацию свыше ста тысяч тенге.

Срок по этой выплате в течение трех месяцев. И население, которое документы своевременно не переоформило, они имеют возможность в течение этого срока провести переоформление документов. Я думаю, что в течение двух дней мы с управлением ЧС отработаем и уже для соцзащиты где-то первого августа может, будем перечислять деньги тем людям, - заявил аким Степногорска Еркебулан Баяхметов.

Ранее сообщалось, что в регионе шквальный ветер оборвал электропровода и повалил десятки деревьев, сорвал кровлю с Дома культуры и местной котельной, частично повредил крыши 30 домов. Пострадал и соседний поселок Бестобе.