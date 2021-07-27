Пэрис Хилтон впервые станет матерью

Американские СМИ распространили информацию о беременности 40-летней правнучки основателя сети отелей Hilton и скандально известной светской львицы 2000-х Пэрис Хилтон, передает zakon.kz.

Пэрис Хилтон ждет ребенка от своего жениха, венчурного инвестора Картера Реума, с которым встречается второй год, а знакома около 10 лет. В феврале 2021-го пара объявила о помолвке. Для Реума, как и для Хилтон, ребенок станет первенцем. В прошлом году Пэрис заявила, что мечтает о близнецах, а в январе текущего сообщила в интервью, что решилась на экстракорпоральное оплодотворение, пишут "Вести".

Сама же дива пока не прокомментировала ситуацию.

Я действительно верю, что семья и дети – это смысл жизни. Мне не доводилось испытать это счастье, потому что я не чувствовала, что кто-то заслуживает от меня подобной любви, но теперь я нашла такого человека, – говорила ранее Пэрис Хилтон о женихе.