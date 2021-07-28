Ограничить распространение электронных сигарет в мире призывает ВОЗ

28 июля 2021, 00:38
Фото: depositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество усилить меры по ограничению распространения электронных сигарет, включая маркировку о вреде таких продуктов для здоровья. Об этом говорится в восьмом докладе ВОЗ о вреде табака, передает zakon.kz.

Как пишет "Российская газета", подобная продукция часто рекламируется детям и подросткам производителями табачной и смежных отраслей, которые используют тысячи привлекательных ароматов и вводят в заблуждение заявлениями о своей продукции.

ВОЗ обеспокоена тем, что дети, приобщившиеся к такой привычке, впоследствии с высокой долей вероятности могут стать потребителями табака, говорится в докладе.


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