Ограничить распространение электронных сигарет в мире призывает ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество усилить меры по ограничению распространения электронных сигарет, включая маркировку о вреде таких продуктов для здоровья. Об этом говорится в восьмом докладе ВОЗ о вреде табака, передает zakon.kz.

Как пишет "Российская газета", подобная продукция часто рекламируется детям и подросткам производителями табачной и смежных отраслей, которые используют тысячи привлекательных ароматов и вводят в заблуждение заявлениями о своей продукции.

ВОЗ обеспокоена тем, что дети, приобщившиеся к такой привычке, впоследствии с высокой долей вероятности могут стать потребителями табака, говорится в докладе.