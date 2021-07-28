Вакцинация предотвращает тяжелое течение, госпитализацию и смерть от КВИ - власти США

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски рассказала, что "дельта-штамм" коронавируса ведет себя совершенно по особенному. По ее словам, в редких случаях он способен передаваться даже от полностью вакцинированного человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Это может подвергать риску детей, которые не достигли возраста вакцинации, людей со слабым иммунитетом и в целом тех, кто не сделал прививку, подчеркнула глава CDC.

Регулятор вновь рекомендовал привитым жителям США носить маски в помещениях.

Валенски в своем сообщении подчеркнула, что вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и смерть от заражения коронавирусом.

Ученые, а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее согласились с тем, что "дельта-штамм" коронавируса гораздо более заразен, чем оригинальный вариант.