В Узбекистане ограничили работу китайского мессенджера

Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомназорат) ограничила работу еще одного мессенджера WeChat, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Ранее "Узкомназорат" сообщил, что ограничил работу Twitter, TikTok и "ВКонтакте". В стране не работал также мессенджер Skype.

Тогда отмечалось, что работа мессенджеров была ограничена из-за "нарушения законодательства при обработке персональных данных" граждан страны. Но в пресс-релизе "Узкомназорат" не говорилось, что в реестр нарушителей внесли WeChat. В сообщении ведомства отмечалось, что ограничения будут сняты после "устранения выявленных недостатков".

Напомним, недавно президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал пользователей TikTok за оскорбление исторических памятников полководцу Амиру Темуру (Тамерлану) и поэту Алишеру Навои.

А в начале июля глава Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков предложил заблокировать соцсети на месяц, чтобы молодежь больше читала книги и газеты. В ответ депутат Расул Кушербаев назвал ограничение доступа к соцсетям "нелепым и абсурдным решением в век информации".

В середине мая узбекские власти предупредили, что иностранные социальные сети обязаны соблюдать законодательство Узбекистана, а именно хранить персональные данные граждан только на территории страны. Кроме того, соцсети должны регистрировать базы данных в специальном госреестре. Предупреждение властей относилось к WeChat, Facebook, Instagram, WhatApp, Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, TikTok, Skype и сервисам "Яндекса". В противном случае сервисам грозили ответственностью.