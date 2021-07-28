Казахстанский дзюдоист стартовал с победы на Олимпиаде

Казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев, выступающий в весовой категории до 90 кг, провел свой стартовый поединок на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Оппонентом Бозбаева стал бразильский спортсмен Рафаэль Маседу.

По итогам противостояния сильнее оказался Ислам - он одержал победу иппоном. В следующем раунде казахстанец встретится с азербайджанским дзюдоистом Маммадали Мехдиевым.

В дзюдо Казахстан имеет одну "бронзу" текущих Олимпийских игр, ее завоевал Елдос Сметов (до 60 кг).



