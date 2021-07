Байден: У Путина нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия

По мнению главы США Джозефа Байдена, у президента России Владимира Путина есть "настоящая проблема", сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Кроме того, Байден обвинил российские власти в попытке вмешаться в выборы в американский Конгресс в 2022 году путем распространения дезинформации.

Кроме того, Байден выразил обеспокоенность в связи с недавним увеличением количества кибератак, в том числе с использованием программ-вымогателей.

Biden says in address to intelligence community that Vladimir Putin "has a real problem. He's sitting on top of an economy that has nuclear weapons and oil wells and nothing else. Nothing else."



"He knows he's in real trouble — which makes him even more dangerous, in my view." pic.twitter.com/3q29KsyYhc