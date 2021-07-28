Алматинец получил 11 лет за убийство жены на глазах у маленького ребенка 

Алматинца приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство жены, передает zakon.kz.

Он убил свою жену в результате ссоры.

Трагедия произошла в конце 2020 года. В этот день осужденный поругался со своей женой. После чего он решил увидеть своего маленького сына, который находился в детском саду. Придя в сад, расположенный в микрорайоне "Туркестан", он снова встретился со своей 27-летней женой. Мать запрещала супругу видеться с сыном. Между ними вновь вспыхнула ссора, и в порыве гнева мужчина выхватил кухонный нож, который он принес с собой, и нанес женщине два удара, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Женщина скончалась на месте. Все это происходило на глазах воспитателей и маленького ребенка.