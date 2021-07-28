В одном из районов Алматы отключат холодную воду

В Бостандыкском районе Алматы 30 июля на несколько часов отключат от холодной воды ряд зданий, сообщает zakon.kz.

30 июля с 9 до 17 часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные на территории Бостандыкского района Алматы в контуре улиц Гагарина - Ходжанова - Утепова - Жарокова - Розыбакиева. Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода, сообщили в "Алматы су".

Как отмечается, на время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

Телефон для справок: 274-66-66.