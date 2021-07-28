В Шымкенте берег реки Бадам превратили в стихийную свалку

Жилой район Шымкента превратился в мусорный полигон, сообщает zakon.kz.

Как отмечает 24.kz, люди оставляют у воды все: начиная от остатков еды, до туш животных. Дошло до того, что отходы стали видны на снимках из космоса. Этот участок Шымкента практически ничем не отличается от мусорного полигона.

Отходы сюда вывозят со всех концов города.

Мы много раз ругались с теми, кто выбрасывает здесь мусор. Но нас игнорируют. Мы отправляли в полицию номера их машин, но безрезультатно. Мы просим, чтобы здесь установили шлагбаум или камеры видеонаблюдения, - говорит Акерке Сапарова, жительница Шымкента.

Детских площадок поблизости нет. А потому, по словам местных жителей, забавой их детям служит мусор.

Тут часто выбрасывают туши животных. От них исходит неприятный запах, который ветром приносит к нашим домам. Гулять во дворе невозможно, - заявила еще одна жительница, Бану Ахметова.

Впрочем, бороться с нарушителями в акимате, судя по всему, не собираются. Решить проблему местные власти намерены гуманным способом – например, отдать территорию на пользование инвестору.

Побережье реки – место очень привлекательное. Есть инвестор, заинтересованный вложить деньги в благоустройство участка. Если удастся договориться, то здесь появится парк площадью 30 гектаров, - уточнил Галымжан Ильясов, руководитель Управления развития комфортной городской среды.

Всего в Шымкенте с помощью космической съемки выявили 36 стихийных свалок. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. В Департаменте экологии предупреждают: выброс мусора в несанкционированном месте повлечет штраф до полумиллиона тенге.