Владельцам горнолыжных курортов будут возмещать часть затрат на оборудование и технику

Министерство культуры и спорта разработало Правила возмещения части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов, сообщает zakon.kz.
Так, возмещение части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов распространяется на субъектов предпринимательства, владеющих на праве собственности или ином законном основании горнолыжными курортами, и осуществляющих их эксплуатацию, за исключением:
К оборудованию и технике для горнолыжных курортов относятся:
Как отмечается, возмещению подлежит часть затрат субъектов предпринимательства, понесенных на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов:
Размер суммы возмещения составляет 25% от фактических понесенных затрат на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов.
Для получения возмещения владельцам горнолыжных курортов нужно будет представить соответствующую заявку в течение года в уполномоченный орган. К заявке приложить подтверждающие документы.
Возмещение осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий финансовый год, - говорится в правилах.
В случае полного освоения бюджетных средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий финансовый год, возмещение осуществляется по мере поступления дополнительных средств в рамках корректировки государственного бюджета на соответствующий финансовый год.
При отсутствии бюджетных средств уполномоченный орган публикует на своем интернет-ресурсе информацию об окончании приема заявок и возобновлении приема заявок при выделении дополнительных средств из государственного бюджета.
Приказ с утвержденными правилами планируется ввести в действие с 1 января 2022 года.
Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 10 августа.
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