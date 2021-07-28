Владельцам горнолыжных курортов будут возмещать часть затрат на оборудование и технику

Министерство культуры и спорта разработало Правила возмещения части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов, сообщает zakon.kz.

Так, возмещение части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов распространяется на субъектов предпринимательства, владеющих на праве собственности или ином законном основании горнолыжными курортами, и осуществляющих их эксплуатацию, за исключением:

субъектов квазигосударственного сектора;

субъектов предпринимательства, в отношении которых начаты процедуры ликвидации, реабилитации или банкротства.

К оборудованию и технике для горнолыжных курортов относятся:

канатные дороги (травелаторы (ленточные подъемники), бугель (зацепной подъемник), канатно-кресельная дорога, гондольная дорога в виде кабинки, комби (комбинированная дорога (кабинка с креслом), бейби лифт (зацепной подъемник); система искусственного снегообразования (мобильные (перевозные), стационарные, снеговые ружья и пушки); снегоуплотнительная техника (ратраки).

Как отмечается, возмещению подлежит часть затрат субъектов предпринимательства, понесенных на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов:

приобретенного не ранее 1 января 2022 года, но не позднее 24-х месяцев до подачи заявки на возмещение части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов;

датой выпуска не ранее 36 месяцев на момент подачи заявки.

Размер суммы возмещения составляет 25% от фактических понесенных затрат на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов.

Для получения возмещения владельцам горнолыжных курортов нужно будет представить соответствующую заявку в течение года в уполномоченный орган. К заявке приложить подтверждающие документы.

Возмещение осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий финансовый год, - говорится в правилах.

В случае полного освоения бюджетных средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий финансовый год, возмещение осуществляется по мере поступления дополнительных средств в рамках корректировки государственного бюджета на соответствующий финансовый год.

При отсутствии бюджетных средств уполномоченный орган публикует на своем интернет-ресурсе информацию об окончании приема заявок и возобновлении приема заявок при выделении дополнительных средств из государственного бюджета.

Приказ с утвержденными правилами планируется ввести в действие с 1 января 2022 года.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 10 августа.