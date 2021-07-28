Рынки Нур-Султана подключаются к Ashyq

Крытые рынки Нур-Султана вслед за другими объектами предпринимательства подключаются к проекту Ashyq, сообщает zakon.kz.

Это позволит как снизить риски распространения коронавируса, тем самым обезопасить сотрудников и посетителей, так и продолжать объектам свою деятельность. В их числе, к примеру, ТЦ "Асем", ТЦ "Алем", строительный рынок "Эталлон", также готовятся внедрить проекты рынки "Шапагат", "Сарыарка" и т.д., - отметили в акимате.

В столице в проекте Ashyq зарегистрировано более 2200 субъектов предпринимательства. Предприниматели, участвующие в данном проекте, должны соблюдать условия участия в проекте: пропускать посетителей только после определения статуса. Мониторинговыми группами на системной основе проводятся рейды по соблюдению объектами саннорм и ограничительных мер.

Кроме того, благодаря проекту Ashyq 18 жителей привлечены к административной ответственности за то, что пытались посетить общественные места, имея "красный статус" (люди с положительным ПЦР-тестом). Таким образом, предприниматели отмечают важность подключения объектов к проекту Ashyq.

Мы со вчерашнего дня работаем по программе Ashyq. На всех входах осуществляется пропускной режим. Ажиотажа нет. Только за сегодня выявили два "желтых", один "красный" статус. На своем примере хотим показать, что в больших объектах также можно работать по данной системе. Хочется, чтобы организации, торговые объекты поставили такую систему, чтобы и мы, и посетители чувствовали себя в безопасности, - сказал директор ТЦ "Асем" Нурлан Нурмаганбетов.

Согласно решению межведомственной комиссии, со 2 августа текущего года приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.