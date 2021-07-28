Названы пять продуктов для улучшения зрения

Не только морковь оказывает полезное влияние на зрение, есть еще пять продуктов для улучшения здоровья глаз, передает zakon.kz.

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Как сообщает "Профиль", безусловно, эти пять продуктов - рыба, зелень, яйца, орехи и бобовые - очки не заменят, но улучшить и сохранить здоровье глаз помогут.

Рыба

Жирные кислоты омега-3, которые предотвращают сухость глаз, позволяют снизить риск дистрофии сетчатки и катаракты. Они содержатся в рыбе, которая обитает в холодных водах: лосось, сельдь, сардины и скумбрия.

Зелень

Как заявили ученые Национального института глаза США, в лютеине, большое количество которого входит в состав шпината, есть изомер - зеаксантин, снижающий риск развития возрастной макулярной дегенерации. Также лютеин содержится в петрушке.

Яйца

Витамин А (ретинол) входит в состав яиц. Он участвует в процессе создания зрительных пигментов, обеспечивающих передачу зрительного сигнала. Речь идет о светочувствительных веществах, концентрация которых уменьшается на свету и восстанавливается в темноте.

Орехи

Омега-3 и витамин Е, полезные для здоровья глаз, содержатся в орехах. Особенно много витамина Е в кедровых орехах, фундуке и миндале. Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и рекомендует обязательно включать орехи и семена в ежедневный рацион, стоит ограничить их потребление до 30 гр./день.

Бобовые

Фасоль, горох и чечевица являются источниками биофлавоноидов и цинка. Эти вещества, в свою очередь, помогают защитить сетчатку, а также понизить риск заболеваний дегенерацией желтого пятна и катарактой. При этом главный редактор портала All About Vision врач Гэри Хейтинг рекомендует не употреблять свыше 100 мг цинка в день, поскольку, по его словам, большее количество способно негативно сказаться на иммунной системе организма.