Новые схемы финансовых пирамид

Пока в России и Казахстане подсчитывают убытки от деятельности российской пирамиды Finiko, в Казахстане лопнула еще одна, уже локальная, финансовая пирамида LV Force. Это уже третья обанкротившаяся компания за последние пару месяцев.

Одна из самых распространенных на сегодня схем деятельности финансовых пирамид в Казахстане - так называемые потребительские кооперативы, цель которых - совместное накопление вкладчиков на покупку квартиры или машины. И хотя в интернете можно найти десятки историй о том, как клиенты таких компаний потеряли все, вкладываясь в похожие структуры, поток желающих получить квартиру под 2% не уменьшается.

Деятельность различных компаний, обещающих прибыль, жилье или автомобиль, нужно рассматривать на предмет ее законности и прозрачности. Для этого вам необходимо запросить учредительные документы, лицензию, разрешения на осуществление этой деятельности. Если эта организация указывает, что является финансовой организацией, то она должна пройти регистрацию и получить лицензию на осуществление деятельности на финансовом рынке в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, - говорит начальник Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке АРРФР Максат Шагдаров.

Эксперт призывает казахстанцев не верить лишь восторженным отзывам в соцсетях, а опираться на факты. Если сайт компании зарегистрирован где-то в оффшорах, но ведется исключительно на русском языке - это уже повод насторожиться. Если для участия в проекте требуют внести деньги наличными на лицевой счет физического лица или закинуть на кошелек через терминал - тем более. Еще один явный признак пирамиды под маской потребительского кооператива - это обещание дохода только после первоначального взноса и привлечения новых клиентов. Да и в целом Максат Шагдаров советует казахстанцам относиться к любым подобным предложениям скептически.

Компания предлагает выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество по цене выше рыночной (в рассрочку от трех месяцев, либо по минимальной процентной ставке), а также, наоборот, предлагает клиентам купить движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым платежом) или предлагает стать участником совместного предприятия/компании с обязательным взносом первоначального капитала. Задумайтесь - с каких доходов такие операции становятся возможными? - призывает Шагдаров.

Сегодня жертвы финансовых пирамид, той же Finiko или Astex.kz, рассказывают о том, как лишились последних накоплений, единственного жилья, влезли в миллионные долги, поверив в рекламные обещания высоких доходов без усилий.

Социальные сети упростили доступ к потенциальным клиентам как для добросовестных компаний, так и для мошенников. Последние активно рекламируют свои услуги, вкладываются в маркетинг, сотрудничают с популярными блогерами, у которых много подписчиков, таким образом, продвигая свою незаконную деятельность, маскируя ее под "успешное инвестирование", "заработок на тендерах", "инвестиции в фондовый рынок". Мы призываем потребителей проверять информацию, прежде чем принимать решение о каких-либо денежных вложениях, - говорит Максат Шагдаров.

Как отмечают в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка, финансовые пирамиды не относятся к финансовым организациям и не имеют лицензии регулятора на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, соответственно, не подконтрольны финрегулятору. Вложение денег в нерегулируемые организации сопровождается высоким уровнем риска их полной потери, поскольку взаимоотношения между ее участниками строятся на взаимодоверии, и действия по передаче и концентрации денег осуществляются самими участниками. В случае, если это финансовая пирамида - никто не может гарантировать сохранность вложений.

Наличие лицензии у финансовых организаций можно проверить на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.