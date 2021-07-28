Сын певицы Валерии попал в грандиозный скандал

Мосгорсуд обязал сына певицы Валерии - Арсения Шульгина - выплатить крупную компенсацию одному из пострадавших от его фирмы, передает zakon.kz.

Об этом "Экспресс газете" рассказал юрист Назар Назаров, представлявший в суде интересы Прохорова.

В прошлом году Шульгин в соцсетях рекламировал некий продукт под английским названием Candy Smoke.(...) Он их якобы где-то производил и предлагал подписчикам по всей России эксклюзивно торговать в их регионах. С желающими заключался некий договор типа франшизы, который назывался лицензионным. На самом деле это был обычный договор поставки, лишь замаскированный под лицензионный, - рассказал юрист.

Как говорил сын Валерии, фактически за 100 тыс. рублей люди могли приобрести готовый бизнес.

На что многие и клевали. Но обещанные по договору поставки он либо не осуществлял, либо осуществлял с огромными задержками и не в полном объеме. В договоре указывался срок поставок - 30 дней. А товар поступал только через 4-6 месяцев. Люди рассчитывали его перепродать. Договаривались с покупателями на определенное количество мундштуков. Но этого количества у них в нужное время не оказывалось. Соответственно, они не смогли реализовать свою экономическую выгоду и остались у разбитого корыта. Мой доверитель заключил с Шульгиным договор 7 июля прошлого года и заплатил по нему 1 млн 600 тыс. руб. Шульгин должен был до 7 августа поставить мундштуки на 1 млн 300 тыс. Но лишь к ноябрю-декабрю еле-еле поставил на 400 тыс. А с остальной частью товара начал, извиняюсь за выражение, динамить клиента. Назар Назаров

Юрист отметил, что подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд и все-таки добился справедливости.

Состав из трех судей отменил решение Лефортовского суда и вынес новое - удовлетворить наши требования и взыскать с Шульгина 1 млн 170 тыс. рублей. Это только по одному клиенту! А пострадавших от него порядка 55. Назар Назаров

В свою очередь отчим Арсения Шульгина - Иосиф Пригожин - в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию заявил: "Ни про бизнес Арсения, ни про его судебные дела нам с Лерой ничего не известно".

Человек, которому стукнул 21 год, - уже взрослый. И несет ответственность сам за себя. Все его минусы и плюсы - это его жизненный опыт. Меня и Леру вообще мало интересует, чем Арсений сейчас занимается. Нас интересовали его успехи в музыке, когда мы пытались помогать ему реализоваться в качестве пианиста. Мы тогда спалили до хрена денег, потому что его концерты с оркестром и другие мероприятия не носили бесплатный характер. Задействовали сотню именитых людей в нашей стране, которые сделали все, чтобы он продолжал музыкальную карьеру. Но Арсений выбрал другой путь. Наше мнение при этом не учитывал. И его нынешняя жизнь нас не касается, - пояснил муж Валерии.

Он отметил, что с ними никто из детей сейчас не живет.

Они и свалили, чтобы заниматься собственной жизнью. Аня даже сменила имя, чтобы не ассоциироваться с нами. У Арсения отдельная квартира. Мы с ним увидимся, с внучкой пообщаемся и быстро разбегаемся. Говорим только о семейных делах. Он хороший папа. У него прекрасная супруга и замечательный ребенок. А дальше мы не лезем. Насчет судов ему есть с кем посоветоваться. Его супруга и ее родители, похоже, опытные в этом деле люди. А нам и без этого забот хватает. У Леры каждый день выступления, интервью, какая-то работа. Сейчас снимаем программу "Добрый день с Валерией". Она вчера пришла со съемки и упала. Даже доползти никуда не может. Что-то выкладывает в Instagram и засыпает. А мне достаточно моих взрослых сына и дочки. Я им оставил наследство, а они его профукали. Я просто задолбался от всего этого. Мне самому хочется уже сменить фамилию, чтобы от меня отстали. До момента получения образования мы наших детей всем обеспечили. А остальное - их зона ответственности. Мы за них жизнь жить не будем. Можно мы с Лерой уже поживем немножко для себя? Вкалывали 18 лет, чтобы им всем было хорошо. Теперь хотим повкалывать на себя. Про их проблемы знать ничего не желаем. Ну их всех, сами знаете, куда! Иосиф Пригожин