Кто из алматинцев чаще всего попадает в ковидные реанимации

В ковидные реанимации попадает 98% жителей Алматы, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала заведующая отделением городской поликлиники №5 Гульзат Байзахова, сообщает zakon.kz.

Врач попросила жителей Алматы не затягивать с вакцинацией, так как статистика не радует, и город приближается к негативному сценарию.

В реанимациях ковидных госпиталей находятся 267 алматинцев, подключены к ИВЛ - 28, на неинвазивной ИВЛ 110 человек и еще 103 пациента поддерживают с помощью аппаратов High flow. Гульзат Байзахова

Она отметила, что по состоянию на 27 июля в Алматы зарегистрировано 1250 случаев коронавирусной инфекции.

Мы опять отдаем койки под больных коронавирусом, разворачиваем мощности медицины под инфекционные госпитали. Уже сейчас 3943 жителя города находятся в инфекционных стационарах (при этом 98% из них не вакцинировались. - Прим. ред.), среди них 215 детей. Кроме того, под ежедневным наблюдением мобильных бригад и Телемедицинского центра находятся 7702 пациента. А все потому, что многие до сих пор не вакцинировались, не носят маски. Гульзат Байзахова

Завотделением городской поликлиники №5 добавила, что вакцины не дают 100%-ной гарантии, что человек не заболеет, - заразиться можно, но в легкой форме.

Да, у нас есть зараженные среди вакцинированных, но это всего 1-2%. Все остальные - это пациенты, не получившие прививки. Невакцинированные жители в зоне риска, их иммунитет более подвержен мутации вируса. Гульзат Байзахова

Если раньше наибольшее число заражений происходило среди лиц старше 60 лет, то в последние недели медики отмечают рост больных среди молодежи и детей. Это связано с появлением нового "индийского" штамма, который является более контагиозным и имеет более короткий инкубационный период.

По мнению врача, очень важно вакцинироваться, вне зависимости от возраста и наличия хронических заболеваний. Сомневающимся в вакцинации не стоит бояться побочных явлений.

Бывает, что у людей после прививки появляется поствакцинальная реакция. Это умеренная температура и озноб. Также есть местная реакция, когда болит место укола. От иммунитета не зависит, будут ли у человека реакции на прививку или нет. Не зависят от этого титры антител. Достаточно после получения вакцины не мочить место инъекции в течение трех дней, отказаться от посещения бани и сауны, не употреблять алкоголь. Также в этот период нужно избегать физических нагрузок. Гульзат Байзахова

Завотделением отметила, что принципиальных отличий имеющиеся в Казахстане вакцины не имеют. Все они нацелены на формирование иммунитета.

После получения обоих компонентов вакцины человек получает паспорт вакцинации автоматически, так как данные интегрированы с порталом Электронного правительства. В приложении e-Gov mobile в разделе "Цифровые документы" можно увидеть нужный документ либо получить справку в поликлинике. Гульзат Байзахова

Врач считает, что необходимо ответственно подходить к своему здоровью. Вакцины - это единственное средство, которое способно защитить организм от быстро мутирующих штаммов коронавируса.