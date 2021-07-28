Тарбагатайский природный заказник сократят на 9 тыс. гектаров из-за разработки месторождения

Подготовлен проект постановления Правительства РК "Об уменьшении территории Тарбагатайскиого государственного природного заказника (зоологический) республиканского значения", сообщает zakon.kz.

Уменьшить территорию Тарбагатайскиого государственного природного заказника (зоологический) на 9363 гектара, - говорится в документе.

Как поясняется, изымают участок для осуществления операций по разведке полезных ископаемых (золото, медь, молибден, полиметаллические руды) на месторождении "Кызылкаин". Он находится в границах особо охраняемой природной территории - Тарбагатайского ГПЗ и расположен на территории Зайсанского района, ближайший населенный пункт п.Кызылкайын.

Планируемые работы по разведке и последующей добыче полезных ископаемых будут иметь долгосрочную перспективу. Это большой объем многолетних работ, который будет сопровождаться формированием, как производственной, так и селитебной инфраструктуры, в том числе создания новых населенных пунктов и т.п., - отмечают в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов

Тарбагатайский государственный природный зоологический заказник – особо охраняемая природная территория, главной задачей которой является сохранение в первозданном виде природных комплексов с разнообразием их флоры и фауны, а также уникальных природных ландшафтов.

Как считают в Минэкологии, гармонизировать охрану природы и добычу полезных ископаемых в данном случае не представляется возможным. В связи с чем и выводится участок горного отвода в 9 363 га из территории Тарбагатайского ГПЗ, при этом площадь заказника изменится и составит 230 637 га.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 августа.