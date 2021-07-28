Какой будет погода в Казахстане 29 июля

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 29 июля, сообщает zakon.kz.

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На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков. Лишь на севере, в центре и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей. РПГ "Казгидромет"

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области днем в горных районах - град.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, утром и днем в Павлодарской, днем в Акмолинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Северо-Казахстанской области местами - град.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается град.

Согласно прогнозу, сильная жара сохраняется днем в Жамбылской области, ожидается - на юго-западе Западно-Казахстанской области.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РПГ "Казгидромет"

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