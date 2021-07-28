Nissan Patrol сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Жезказгане

28 июля 2021, 15:37
Фото: otyrar.kz

В Жезказгане внедорожник сбил 67-летнего пешехода, сообщает zakon.kz.

Видео происшествия появилось в соцсетях.

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Публикация от ✳️Kazakhstan | Казахстан✳️ (@krispi.almaty)

ДТП произошло утром 27 июля.

50-летний водитель Nissan Patrol, по предварительным данным, двигаясь по ул. Сейфуллина, допустил наезд на 67-летнего пешехода. В результате ДТП женщина с различными травмами госпитализирована. Факт зарегистрирован и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - уточнили в полиции Карагандинской области.


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