В Шымкенте перестанут работать детсады, ТРЦ, базары и общепит

Главный государственный санитарный врач города Шымкент 28 июля внес изменения в постановление от 1 июля 2021 года "О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент", сообщает zakon.kz.

В частности, прекратят работу:

Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры.

Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающие косметические и косметологические услуги.

Непродуктовые магазины - работают в режиме доставки.

Организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и другие).

Открытые рынки (продуктовые, непродуктовые), ярмарки.

Организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и другие).

Дошкольные учреждения.

Религиозные объекты.

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни.

Летние площадки, бани, сауны, СПА-центры, бассейны.

Спорткомплексы, спортивные объекты, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, включая йога-центры;

ТРЦ, торговые дома, торговые сети.

Объекты культуры.

При участии объектов в программе Ashyq торговые объекты и общепит смогут работать с ограничением по времени.

Банки, ЦОН, отделения АО "Казпочта" будут работать только в онлайн-режиме с ограничением по времени с 09:00 до 18:00, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье. Предварительное бронирование посещения обязательно.

Организации и офисы переводятся 80% - удаленный режим, 20% - очный режим, за исключением организаций, офисов, где проведена вакцинация сотрудников против COVID-19. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Также запрещается движение междугородних/ межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов).

Полностью посмотреть документ можно здесь.

Постановление вступает в силу со 2 августа 2021 года, действует по 16 августа 2021 года.