Может ли покупатель вернуть деньги за онлайн-покупки

Покупатель имеет право вернуть деньги или обменять товар в течение 14 календарных дней, передает zakon.kz.

По словам руководителя Департамента по защите прав потребителей Алматы Сауле Махатовой, в последнее время, особенно на фоне пандемии и связанных с ней ограничений, электронная торговля получила широкий размах.

- С одной стороны, это очень удобно - делать покупки не выходя из дома. С другой, бывает, присылают совсем не тот товар, либо тот, но неподходящий. Важно помнить, что в Казахстане есть Закон "О защите прав потребителей", который действует вне зависимости от способа приобретения товара. Его нормы распространяются абсолютно на всех продавцов и покупателей. Покупатель вправе вернуть или обменять товар в течение 14 календарных дней, - сказала спикер.