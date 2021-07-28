Подростки сбежали из спецшколы и угнали УАЗ в ВКО

В Кокпектинском районе ВКО двое подростков сбежали из спецшколы с особым режимом содержания, сообщает zakon.kz.

Ранее они были осуждены за кражи, мошенничества и угоны.

30 июня дежурный во время ночной проверки не нашел двух подростков.

Видеокамера спецшколы запечатлела момент побега, где они со второго этажа, используя простыню, спустились вниз, перелезли трех метровый металлический забор и покинули территорию учреждения. На поиск несовершеннолетних был ориентирован личный состав полиции области, выставлены посты, - говорится в сообщении.

Позднее было установлено, что сбежавшие угнали УАЗ. После поехали в ближайший населенный пункт и продали машину за 70 000 тенге.

После чего на такси добрались до Усть-Каменогорска, откуда на попутках выехали в сторону Алматы. Примерно проехав около 140-150 км на автодороге “Усть-Каменогорск – Алматы”, сбежавшие подростки были задержаны сотрудниками полиции, - отметили в ведомстве.

Подростки возвращены в спецшколу, куда направлено представление в порядке статьи 200 УПК РК в части усиления контроля за содержащимся “контингентом”.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 200 части 1 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).