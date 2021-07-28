Казахстанцы перестали носить маски - Цой о напряженной эпидситуации

Более 23 тысяч казахстанцев с "красным" и "желтым" статусами выявлены через Ashyq, сообщил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане по-прежнему отмечается низкая настороженность населения. Граждане продолжают посещать объекты с "красным" и "желтым" статусами, перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию - это основные меры профилактики КВИ. Так, через приложение Ashyq уже выявлено более 23 тыс. посетителей с "красным" и "желтым" статусами, из них 13 516 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 9688 контактных лиц, - сообщил Цой.

Он напомнил, что согласно матрице эпидемиологической ситуации в Казахстане 16 регионов страны находятся в "красной" зоне, в "желтой" зоне только Туркестанская область.

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По его словам, за последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями в целом по республике отмечается подъем заболеваемости во всех регионах в 1,9 раза.

По сравнению с июнем среднесуточная заболеваемость выросла в 5,2 раза. В сравнении с 1 июля в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных коек в три раза. В связи с чем в стране было проведено увеличение коечного фонда в 1,4 раза. На 28 июля занятость инфекционных коек по республике составляет 53%, реанимационных - 43%, - сказал Алексей Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан