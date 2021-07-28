Ухудшение эпидситуации в Казахстане - полицейские выявили более 2 тыс. тоев

Более 2 тыс. тоев выявили полицейские в период ухудшения эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров, передает корреспондент zakon.kz.

С начала года ими проведены 144 тыс. рейдовых мероприятия, пресечено 22 тыс. фактов нарушений карантина, зафиксированы порядка 8,5 тыс. нарушений работы увеселительных заведений, в том числе порядка 2 тыс. фактов проведения тоев, - сообщил Заппаров на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что МВД РК продолжает оказывать содействие органам здравоохранения в контроле за соблюдением ограничительных мер, на объектах транспорта оказывается помощь санврачам в фильтрации пассажиров.

По его словам, в международных аэропортах установлено 19 и на ЖД вокзалах - 14 контрольно-наблюдательных пунктов.

В свою очередь вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният добавила, что проводится работа 1860 мобильных групп в регионах страны, которые провели более 70 тыс. проверок и выявили свыше двух тысяч нарушений.

Несмотря на эпидситуацию, проводятся тои и другие массовые мероприятия. За один день, 27 июля, в 110 домах были выявлены такие нарушения. Больше всего такие нарушения зафиксированы в Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях, а также в Шымкенте и Алматы. Каждый должен понимать ответственность за свою жизнь и за жизнь своих близких. Говорим и не перестаем повторять об этом, - отметила вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан