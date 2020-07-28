Renault в Казахстане представит 5 новых моделей

В июле компания Renault объявила о запуске локального производства двух моделей бренда на автозаводе "Сарыаркаавтопром" в Костанае. Первые выпущенные кроссоверы Renault казахстанского выпуска уже ждут своих клиентов в шоурумах. В середине июля генеральный директор Renault в России и странах СНГ Ян Птачек и директор по эффективности экспорта Renault СНГ Инна Моисеева побывали на заводе, а после прибыли в город Нур-Султан осмотреть новый дилерский центр. Там же Ян Птачек дал нам небольшое интервью.

- Каковы планы развития Renault в Казахстане?

Казахстан со своей уникальной природой и бескрайними просторами – страна огромного потенциала для развития автомобильной промышленности. В настоящий момент в Казахстане Renault находится на 7-м месте, поднявшись на 1 строчку, с долей рынка чуть более 3 %. Renault опережает рост рынка в целом, за первые 6 месяцев этого года продано 1 594 автомобиля (+32% по отношению к прошлому году).

Наше дальнейшее развитие в стране обеспечено:

переходом к новой единой коммерческой политике с июля 2020 года - консолидацией деятельности и назначением официального дистрибьютора "Орион Дистрибьюшн", который стал ведущим центром для нашей деловой активности в стране.

Орион возглавил дилерскую сеть Renault, одну из крупнейших в Казахстане (12 полноформатных (SSS) дилерских центров в 11 крупнейших городах страны), предоставляющих услуги и сервис неизменно высокого качества в соответствии со стандартами Renault, а также предлагающих кредитные программы и продажу автомобилей с пробегом. До конца этого года будут открыты новые центры в городах Павлодар, Усть-Каменогорск и Нур-Султан.

широким предложением модельного ряда, адаптированным в соответствии с предпочтениями казахстанцев и идеально подходящим к климату и дорогам страны.

В этом месяце мы рады сообщить о знаковом для истории бренда в стране событии – мы стали ближе к нашим клиентам: начат выпуск автомобилей SUV линейки Renault в Казахстане. Первые кроссоверы Renault Arkana и Renault Kaptur казахстанского производства уже в продаже в дилерской сети – они предлагаются по еще более привлекательной цене. В будущем локальный модельный ряд будет расширен.

- Как изменит бренд Ренолюция? Каковы ее главные цели и когда компания планирует их достигнуть?

- Главная часть программы "Ренолюшн" – обновление модельного ряда. До 2025 года мы запустим 5 новых моделей и начнем выходить в новые сегменты, например, в сегмент С. Первую модель мы уже представили, это новый Дастер. Мы хотим развивать бренд, увеличивая его ценность. У Рено было всегда хорошее качество обслуживания и высокая лояльность наших клиентов. Если нам удастся удержать эту очень высокую планку, я не сомневаюсь, что у нас все получится.

- В чем самая сильная сторона Renault?

- Я считаю, что это сам продукт. Наши машины очень хорошо адаптированы к условиям Казахстана, в частности, они показывают высшую степень надежности, их несложно обслуживать, развита доступность запчастей. Именно это залог того, что клиенты к нам возвращаются. Классический пример – это Дастер. Он завоевал себе такой имидж, так себя зарекомендовал, что люди с нетерпением ждут его. На новое поколение, которое недавно появилось, заказы идут в огромном количестве. Это показывает, что продукт продается не просто за счет того, что это новинка. Клиенты хорошо знают свойства Дастера, его качества, и поэтому они лояльны.

- Какая современная или будущая модель Renault может стать легендарной?

- У нас есть живой пример – это DUSTER. Подобный успех редко встречается в мире. Дастер запускался 10 лет тому назад, и мы видим, что на всех рынках, где Renault его запустил, он завоевал огромную клиентскую базу, в том числе в Казахстане. Дастер уже вошел в историю в группе Renault и будет занимать в ней свое важное место.