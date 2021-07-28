Бывший бойфренд отреагировал на провокационное видео Наzимы

28 июля 2021, 20:35
Фото: instagram.com/13nazima

Уроженка Шымкента певица Наzима выложила в Instagram видео, на котором танцует в прозрачном наряде. Видео восхитило поклонников, сообщает zakon.kz.

Некоторые из них вынесли вердикт: "бывший", видя это, "кусает локти".

Артистка последнее время активно берет пример с российских коллег и публикует провокационные снимки.

Сегодня в 00.00 выходит мой новый трек "Отлетай". Ждешь? Наzима

Фанаты бурно отреагировали на призыв, восхитившись телосложением певицы и раскрепощенным эротичным танцем.

Объявился даже ее бывший бойфренд Миша Марвин и спросил: "Это вог или тик тоник?"


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