Зеленский опубликовал ответ Путину о единстве русских и украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории и призвал "дальних родственников", в том числе Россию, не претендовать на "историю Украины", сообщает zakon.kz.

Соответствующее заявление опубликовано на странице главы государства в Telegram-канале.

Президент Украины считает, что его страна является наследницей Киевской Руси и нет необходимости это доказывать "историческими трактатами, работами, статьями".

Владимир окрестил Киевскую Русь, Украину. Это не часть нашей истории, это и есть наша история. Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Владимир Зеленский

По его словам, доказательства Украины не на бумаге, а "в наших городах и на наших улицах".

По словам Зеленского, "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не следует пытаться претендовать на это наследство, а также пытаться доказать причастность к тысячелетней истории, "находясь за тысячи километров".

Материал о единстве России и Украины Президент РФ Владимир Путин опубликовал на своем официальном сайте 12 июля. В ней он отметил, что и русские, и украинцы, и белорусы - наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после крещения Руси - и одной православной верой.

Кроме того, статья затрагивает вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.