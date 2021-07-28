Лихача, выложившего видео поездки в Сеть, задержали в Алматы

Недавно в алматинских соцсетях появилось видео, на котором неизвестный на высокой скорости гонит на машине по городу Алматы, сообщает zakon.kz.

Видео снято из салона автомобиля. Водитель мало того что едет на высокой скорости, еще и опасно маневрирует. По окончании съемки лихой водитель выложил ее в интернет.

Видео привлекло внимание алматинцев, они обратилась в ДП города.

Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов отреагировал на многочисленные обращения.

Недавно казахстанцы отмечали меня под этим видео. На кадрах отчетливо видно, что водитель, двигаясь по автодороге, создает опасные ситуации для себя и других участников дорожного движения. После проведения проверки личность нарушителя была установлена, им оказался 19-летний гражданин Ш., 2001 года рождения.

В отношении водителя нами составлены семь протоколов по статьям КРК об АП. заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов