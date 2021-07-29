Рост смертности от COVID-19 стремительно вырос - ВОЗ

Заражаемость COVID-19 в мире за минувшую неделю выросла на 8%, а смертность — на 21%, сообщает zakon.kz.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего за неделю было выявлено более 3,8 млн случаев заражения и более 69 тыс. летальных исходов.

Всего зарегистрировали более 3,8 млн случаев заражения COVID-19 и больше 69 тыс. летальных исходов. Наиболее сильный рост смертности зафиксировали в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

О самом большом числе заразившихся за неделю сообщили США (500 332), Бразилия (324 334), Индонезия (289 029), Великобритания (282 920) и Индия (265 836).

В организации также рассказали, что "дельта"-штамм коронавируса теперь распространился на 132 страны, хотя ранее был обнаружен в 124 странах.