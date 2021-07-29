В ООН предупредили об опасных для Земли астероидах

В ООН опубликовали отчет, в котором предупредил о большом количестве астероидов, потенциально опасных для Земли, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Документ опубликовал научно-технический подкомитет Комитета по использованию космического пространства в мирных целях.

Отмечается, что человечество знает только о 40 процентах крупных астероидов и комет, которые пересекают земную орбиту. При этом на сегодняшний день зафиксировано более чем 25 тысяч таких объектов.

По оценкам, идентифицировано лишь около 40 процентов значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей, — сообщается в отчете.

В 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий собрала почти 39,5 миллионов записей о наблюдениях за космическими телами. На 17 апреля 2021 года исследователи обнаружили 25 647 из них, которые сближаются с Землей.

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что ученым известно лишь о каждом десятом объекте размером более 100 метров, а тел, размером 50 метров, аналогичных Тунгусскому метеориту – лишь один процент. Специалист добавил, что Россия открывает недостаточное количество опасных астероидов и комет по сравнению с другими странами.