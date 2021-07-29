Ежемесячная аудитория Facebook достигла 2,9 млрд человек

Число пользователей социальной сети Facebook, заходящих на платформу не реже одного раза в месяц, по всему миру превысило 2,9 млрд, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствует опубликованная в среду корпоративная отчетность за второй квартал одноименной компании, которой принадлежит соцсеть.

Как следует из документов, по итогам трехмесячного периода, завершившегося 30 июня, указанный показатель увеличился на 7% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Кроме того, в июне 2021 года 1,91 млрд человек хотя бы один раз в день пользовались Facebook. Данный показатель также вырос на 7% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Представители компании заявили, что в мире около 3,51 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены, помимо Facebook, соцсеть Instagram, а также приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger и WhatsApp. Тех, кто делает это хотя бы один раз в день, по данным компании, в июне было более 2,76 млрд.

Facebook сообщила, что ее выручка во втором квартале текущего года составила $29,08 млрд, а чистая прибыль - $10,39 млрд. Во втором квартале 2020 года выручка оценивалась примерно в $18,69 млрд, а прибыль - в $5,18 млрд.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете.