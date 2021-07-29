Девушку-подростка повесили за ношение джинсов в Индии

В Индии члены семьи повесили девушку-подростка за ношение джинсов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газету.ру.

Инцидент произошел 20 июля, 17-летняя Неха Пасвану проводила время у своих бабушки и дедушки, в то время, как ее родители работали.

Неха постилась в понедельник. Она молилась утром. Вечером, также после молитвы она надела джинсы, не спросив ни у кого разрешения. Однако после этого ее бабушка и дедушка, а также дядя и тетя возразили протест против того, чтобы она носила джинсы. На это Неха ответила, что правительство разрешило джинсы для ношения для девушек. Вот поэтому я должна носить джинсы, читать, писать и жить в обществе, - рассказала мать Нехи.

По словам женщины, после этого бабушка, дедушка, дядя и тетя избили ее дочь до смерти, и повезли в больницу, заявив окружающим, что девушка потеряла сознание. Однако врачи не смогли подтвердить матери, что девушка находится у них на излечении.

В конце концов, тело Нехи было обнаружено на мосту Патна на реке Гандак, где родственники девушки попытались избавиться от ее тела.

Полиция задержала бабушку, дедушку, дядю, тетю, двоюродных братьев и сестер, также водителя авто-рикши — 10 человек, как участников и соучастников жестокого убийства.