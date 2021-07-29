Как распознавать просроченные товары в магазинах

Эксперт в беседе с агентством "Прайм" научила распознавать товары с истекшим сроком годности, сообщает zakon.kz.

По ее словам, в магазинах часто переклеивают этикетки на просроченных товарах.

Например, мясная и сырная нарезка должна быть распродана в течение 12 часов, а при маркировке кондитерских изделий следует указывать не только дату, но и время выработки, отметила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Однако магазины часто, не желая нести убытки, переклеивают этикетки с указанием нового срока годности. Мясникова посоветовала покупателей просить продавца нарезать выбранную колбасу или сыр непосредственно при покупке. Выбирать лежащую на прилавке продукцию не стоит, поскольку неизвестно, сколько она там находится. Также следует обращать внимание на внешний вид нарезки.

Специалист подчеркнула, что если на упаковке наклеены две этикетки, то это значит, что продавец пытается продать просроченный товар. Также иногда в магазине перебивают дату фасовки и срок годности, нанесенный производителем. Поэтому при выборе товара следует обращать внимание на маркировку и при сомнениях обращаться в администрацию магазина.

Также Мясникова указала на то, что иногда магазины продают продукты с истекшим сроком годности по сниженным ценам, что является прямым нарушением законодательства, поскольку делать этого нельзя.