Насколько точны ПЦР-тесты на КВИ, рассказал эксперт

Насколько точны ПЦР-тесты на коронавирус? Об этом рассказал сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин, передает zakon.kz.

Надо сказать, что ПЦР-тесты совершенствуются с начала пандемии, то есть уже полтора года. Их теперь выпускают новые лаборатории, и тесты становятся все точнее и точнее. Вначале вероятность ложноположительного или ложноотрицательного теста была достаточно высокая - у первых образцов точность была 55 или 60%. Потом пришли к 80% и больше, сейчас уровень точности ПЦР-теста около 80-90%, - сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

По его словам, чтобы свести к минимуму вероятность ошибки, людям, переболевшим COVID-19, после предполагаемого выздоровления делают два теста.

Вероятность ложного теста остается, поэтому, когда человек болеет, то при выздоровлении берут два ПЦР-теста с интервалом по времени. Игорь Цикорин