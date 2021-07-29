Баян Алагузова попала в больницу

Казахстанский продюсер Баян Алагузова легла в больницу, сообщает zakon.kz.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Пишу вам из палаты кардиологического отделения. Не люблю жаловаться, постить фото с капельницами. Просто сижу на балконе, смотрю на фонтан, и даже релаксирую. Все-же наши врачи знают свое дело: пару уколов, две таблетки, и тебе просто хочется наконец лечь и поспать, - написала она, сопроводив пост архивным фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Sulu Maxatkyzy Alaguzova (@bayanmaxatkyzy)

По ее словам, с утра 29 июля ей предстоит сдать анализы, пройти УЗИ. В общем, как отметила продюсер, беготня.

Я так подумала, а ведь какие-то силы дают тебе знак остановиться, подумать, обратить внимание на себя, пока ты отдаешься всецело работе, семье, прорабатываешь различные ситуации, идешь на компромисс, прогибаешься, ломаешься. Ведь так хочется быть "хорошей" для всех. Может и не надо вовсе быть хорошей, порядочной, честной, интеллигентной. Люди просто начинают пользоваться тобой, принимая это за слабость. Нет, это не слабость, это сила. Баян Алагузова

Когда человек хочет, чтобы его уважали, по мнению продюсера, "он должен уважать, чтобы любили - любить, чтобы принимали - принять".

По-другому это все не работает. Видимо, у меня, этот самый ресурс иссяк, но не иссякает вера - вера в людей. И это дает мне силы быть той, кем я являюсь, даря и любовь, и уважение, и принятие. Сердце человека, к сожалению, не железное, а как бы я хотела, чтобы оно было таковым. Скажу вам честно, мне не просто, иногда даже очень, но это же всего лишь чья-то жизнь, судьба, где есть место и радости, и грусти, очередная песчинка на этой планете, но она моя, и я ее очень люблю… Кстати, вчерашнее фото без "камуфляжа" очень вам понравилось, а это фото во всей, как говорится, красе. Баян Алагузова