Ограничить вывоз скота, в том числе домашнего, планируют в Казахстане

Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.
В частности, в перечень сельскохозяйственных животных, в отношении вывоза которых вводятся количественные ограничения вошли:
Как поясняется, квоты по вывозу животных определяет структурное подразделение местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, осуществляющее функции в области сельского хозяйства, исходя из численности населения, нормы потребления, баланса производства, обеспеченности и дефицита, наличия запасов, потребности перерабатывающих предприятий.
Годовые объемы квот рассчитываются на основании данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Годовые объемы квот подписываются заместителем акима области, города республиканского значения, столицы, курирующим вопросы сельского хозяйства, и направляется в уполномоченный орган.
Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 11 августа.
После получения годовых объемов квот уполномоченный орган направляет их на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях для принятия решения.
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