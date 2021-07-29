Ограничить вывоз скота, в том числе домашнего, планируют в Казахстане

Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

В частности, в перечень сельскохозяйственных животных, в отношении вывоза которых вводятся количественные ограничения вошли:

крупный рогатый скот живой домашний, чистопородные племенные животные;

крупный рогатый скот живой подрода bibos или poephagus, за исключением женских особей крупного рогатого скота возрастом до 18 месяцев;

крупный рогатый скот живой домашний массой не более 80 килограмм, за исключением женских особей крупного рогатого скота возрастом до 18 месяцев;

крупный рогатый скот живой домашний массой более 80 килограмм, но не более 160 килограмм, убойные животные;

крупный рогатый скот живой домашний массой более 160 килограмм, но не более 300 килограмм, убойные животные;

буйволы чистопородные племенные, крупный рогатый скот живой, за исключением женских особей крупного рогатого скота возрастом до 18 месяцев;

прочие чистопородные племенные животные, крупный рогатый скот живой;

овцы живые, чистопородные племенные животные, за исключением женских особей мелкого рогатого скота возрастом до 18 месяцев;

ягнята (до одного года): прочие (до одного года), живые;

козы живые, чистопородные племенные животные, за исключением женских особей мелкого рогатого скота возрастом до 18 месяцев

Как поясняется, квоты по вывозу животных определяет структурное подразделение местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, осуществляющее функции в области сельского хозяйства, исходя из численности населения, нормы потребления, баланса производства, обеспеченности и дефицита, наличия запасов, потребности перерабатывающих предприятий.

Годовые объемы квот рассчитываются на основании данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Годовые объемы квот подписываются заместителем акима области, города республиканского значения, столицы, курирующим вопросы сельского хозяйства, и направляется в уполномоченный орган.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 11 августа.

После получения годовых объемов квот уполномоченный орган направляет их на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях для принятия решения.