В Алматы осуждена соцпедагог, незаконно снимавшая деньги со счетов детдомовцев

Информацией о наказании алматинского педагога, незаконно снимавшего деньги со счетов воспитанников детдома, поделилась уполномоченный по правам детей Аружан Саин, передает zakon.kz.

На протяжении нескольких лет в Алматинском областном детском доме №1 в Баганашыле социальный педагог снимала деньги, поступавшие на счета воспитанников в виде государственных пособий по утере кормильца и по инвалидности. При этом руководство учреждения "закрывало глаза" на происходящее даже после обнародования фактов хищения.

В результате материальный ущерб, нанесенный 32 воспитанникам, в общей сложности составил 67,367 млн тенге. Часть суммы впоследствии была компенсирована, и в обвинительном заключении фигурируют имена 27-и потерпевших и общая сумма ущерба 52,440 млн тенге.

Как сообщила детский омбудсмен Аружан Саин, на днях Алмалинский районный суд назначил социальному педагогу наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. Кроме того, ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, в педагогической сфере.

Директору детского дома назначили штраф в размере 1000 МРП (2 778 000 тенге) с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях, либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.