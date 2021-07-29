Россиянка 14 лет незаконно получала пенсию в Казахстане

В Костанайской области гражданка России 14 лет незаконно получала пенсию, передает zakon.kz.

В Костанайском областном суде сообщили, что гражданка по фамилии В. с 1998 года получала пенсию в России. Но этого ей оказалось мало. В 2006 году она обратилась в казахстанский центр по выплате пенсий. Женщина предъявила заявление о назначении ей пенсии по возрасту и удостоверение личности гражданина РК, скрыв, что у нее есть гражданство России.

О том, что она одновременно получала пенсию и в Казахстане, и в России стало известно в прошлом году. 1 июля 2020 года выплаты были приостановлены.

Спустя год, 1 июля 2021 года миграционная служба привлекла ее к административной ответственности по статье "Нарушение законодательства Казахстана о гражданстве".

Выяснилось, что россиянка за 14 лет получила пенсию на 9,5 млн тенге. Суд удовлетворил иск Департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции и с россиянки в доход государства взыскали 9,5 млн тенге.

Решение в законную силу не вступило.