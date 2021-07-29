В Актюбинской области закрывают пляжи и водоемы

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области 29 июля подписал постановление, которым внес изменения и дополнения в постановление от 30 июня 2021 года "Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области", сообщает zakon.kz.

В частности, запрещается деятельность пляжей, а также купания в неустановленных местах водоемов.

Разрешается работа аквапарков на открытом воздухе в будние дни с 10 до 17 часов, по предварительной записи, при заполняемости до 50%, с соблюдением социального дистанцирования путем нанесения напольных разметок, ограничителей и барьерных лент, а также расстановкой оборудования с соблюдением расстояния не менее 2 метров, с продолжительностью пребывания людей не более 3 часов и организацией перерывов для проведения дезинфекции оборудования.

При этом запрещается деятельность аквапарков в субботние и воскресные дни.

Вместе с тем предписано:

приостановить прием больных на плановое амбулаторно-поликлиническое лечение со 2 августа 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации во всех амбулаторно-поликлинических организациях (поликлиники, стоматологические, гинекологические и другие медицинские организации) независимо от форм собственности, кроме экстренных случаев с соблюдением мер предосторожности в интересах собственной защиты и профилактики передачи COVID-19;

объектам здравоохранения амбулаторно-поликлинического профиля проводить прием пациентов при обращении за экстренной медицинской помощью, проведение консультации и прием врачей в формате дистанционных услуг, медицинское наблюдение путем обзвона, также домашнего посещения больных, беременных, контактных с соблюдением мер предосторожности в интересах собственной защиты и профилактики передачи COVID-19;

запретить проведение на объектах ПМСП всех видов профессиональных медицинских осмотров, очередных скрининговых обследований;

всех лиц с подозрением на ОРВИ, грипп и симптомами COVID-19 принимать через «фильтр» с указателями на входе в здании поликлиник с отбором анализов;

организовать специально выделенную комнату для изоляции лиц с признаками ОРВИ, гриппа и симптомами COVID-19 до приезда бригады 103;

организовать оформление листов временной нетрудоспособности (больничный лист) без посещения медицинских организаций для лиц, находящихся на домашнем карантине и онлайн-выдачу или доставку рецептов на дом пациентам в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения;

продолжить соблюдение карантина в стационарах области независимо от форм собственности до стабилизации эпидемиологической ситуации;

ограничить передвижение медицинских работников и пациентов по отделениям стационара;

запретить посещения больных в стационарах;

обеспечить сотрудников достаточным количеством СИЗ;

Полностью посмотреть документ можно здесь.

Постановление вступает в силу со 2 августа 2021 года.