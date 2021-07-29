В Актюбинской области закрывают пляжи и водоемы

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области 29 июля подписал постановление, которым внес изменения и дополнения в постановление от 30 июня 2021 года "Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области", сообщает zakon.kz.
В частности, запрещается деятельность пляжей, а также купания в неустановленных местах водоемов.
Разрешается работа аквапарков на открытом воздухе в будние дни с 10 до 17 часов, по предварительной записи, при заполняемости до 50%, с соблюдением социального дистанцирования путем нанесения напольных разметок, ограничителей и барьерных лент, а также расстановкой оборудования с соблюдением расстояния не менее 2 метров, с продолжительностью пребывания людей не более 3 часов и организацией перерывов для проведения дезинфекции оборудования.
При этом запрещается деятельность аквапарков в субботние и воскресные дни.
Вместе с тем предписано:
Полностью посмотреть документ можно здесь.
Постановление вступает в силу со 2 августа 2021 года.
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