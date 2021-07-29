Душил и повалил на землю: ограбление пенсионера попало на видео в Атырау

Житель Атырау обокрал пенсионера, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, инцидент произошел днем 28 июля - грабитель выхватил телефон у 71-летнего пенсионера и скрылся с места инцидента.

Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

Подойдя к пенсионеру, он душит его, а потом валит на землю. Пока пожилой мужчина пытается подняться, грабитель обыскивает его карманы. Полиция провела оперативно-поисковые работы и сразу задержала подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Атырау. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 191 УК РК "Грабеж".

Подозреваемый взят под стражу, украденный телефон изъят.