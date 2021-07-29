Tele2 подтвердил свои высокие позиции

Tele2 в год своего десятилетия вновь удостоился престижных международных наград от компании по анализу качества коммуникационных сетей. Компания Ookla® признала превосходство оператора, еще раз наградивTele2 за самую высокую скорость мобильного интернета в Казахстане.

Tele2 завершил 2020 год в статусе победителя в номинациях "Самая быстрая скорость мобильного интернета", "Лучшее Покрытие" и "Лучшая мобильная сеть" в Казахстане. В первой половине 2021 оператор подтвердил свои высокие позиции, снова победив по версии сервиса Speedtest® от компании OoklaTM*. В честь этого события Tele2 предлагает казахстанцам оценить самую быструю скорость мобильного интернета и самое лучшее покрытие в стране. Оператор объявляет двухнедельный марафон бесплатного безлимитного интернета! Все новые абоненты, подключившиеся к тарифной линейке "Твои правила", получат не только первоклассный сервис, но и возможность пользоваться самым быстрым мобильным интернетом без ограничений в течение 14 дней!

Заветные статуэтки еще в пути из главного офиса Ookla в Сиэтле, однако руководство мирового лидера в области интеллектуального анализа мобильных и широкополосных сетей уже поздравило Tele2 Казахстан.

Награды Speedtest Awards от компании Ookla вручаются лучшим мобильным операторам, демонстрирующим выдающиеся показатели производительности интернета и покрытия сети. Мы очень рады второй год подряд наградить Tele2 за самую быструю скорость мобильного интернета, лучшее покрытие и лучшую мобильную сеть в Казахстане. Эти награды являются свидетельством исключительной эффективности оператора Tele2 в 2020 и 2021 годах, что подтверждается замерами пользователей мобильных устройств в Казахстане, проведенных с помощью сервиса Speedtest ®, - отметил CEO Ookla Даг Саттлс.

Tele2 работает не только над повышением качества мобильного интернета и расширению географии покрытия сети, оператор продолжает развивать новые технологии. Вслед за запуском технологии VoLTE, Tele2 первым в Казахстане внедрил коммерческий запуск протокола IPV6. Эта технология увеличивает адресное пространство, упрощает передачу данных в сети, обеспечивает высокую безопасность приема и передачи информации.

Очень приятно второй раз получить международные награды, которые подтверждают наше лидерство в столь важном компоненте как скорость мобильного интернета. Стать лучшими не просто, еще сложнее уверенно удерживать лидерство. Однако мы были уверены в победе Tele2, потому как прилагали максимум усилий для сохранения своих высоких позиций на рынке, попутно реализуя новые проекты. Мы первыми запустили для своих абонентов технологию IPv6. Ее внедрение не только улучшает передачу данных, но и является одним из важных шагов подготовки сети к запуску 5G, – отметил генеральный директор Tele2 Сергей Коньков.

Подготовка запуска сотовой сети пятого поколения, о которой упомянул генеральный директор Tele2, действительно идет полным ходом. Уже в ближайшие месяцы первые сайты 5G станут доступны пользователям. Оператор уже имеет опыт запуска сети нового поколения. В 2019 году специалисты компании развернули первую в Казахстане точку доступа 5G в Нур-Султане в Astana Hub.

*Ookla® - мировой лидер в области интеллектуального анализа мобильных и широкополосных сетей, тестирования приложений и связанных с ними технологий.

Speedtest®, флагманская платформа Ookla созданная и работающая для тестирования сетей, ежедневно получает и обрабатывает сотни миллионов измерений производительности и качества сетей по всему миру.