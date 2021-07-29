Рыбакина о проигрыше в полуфинале: Первый сет - моя грубая ошибка

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на Олимпийских играх сыграет в матче за третье место. В полуфинале она уступила Белинде Бенчич из Швейцарии в трех сетах, сообщает zakon.kz.

В интервью Olympic.kz спортсменка прокомментировала игру и назвала главную сложность по ходу встречи.

Рыбакина в первом сете вела 5:2, но не смогла удержать преимущество. В итоге она уступила в тай-брейке - 6:7(2:7).

Во втором сете казахстанка отыгралась, проявив свой бойцовский характер - 6:4. Решающим стал третий сет, где Рыбакина не смогла реализовать свой потенциал - 6:3. Спортсменки выдали суперматч. Рыбакина показала шикарную игру, достойную финала.

Проблема была больше не в третьем сете, а в первом, который я могла выиграть. Мне не хватило совсем немного. И в итоге физически было тяжело настроиться на тай-брейк после того, как вела в счете. Были тяжелые розыгрыши, вчерашний матч - все накладывается. Это стиль Белинды - в моменте, когда уступает, играть более рискованно, меньше ошибаться. Она и в первом сете неплохо играла, но мне не хватило ее дожать. Соответственно в третьем уже было тяжело. В чем была основная сложность? В третьем сете физически было трудно. Также психологически. Не хватило концентрации удержать свою подачу. Но самая большая проблема - это проигранный первый сет. Я играю быстро, и для меня чем дольше длится матч, тем сложнее возвращаться в игру. Первый сет - моя грубая ошибка. Очень непривычно играть матч за третье место. Обычно на турнирах ты вылетаешь и все. Завтра у нас есть день, чтобы восстановиться, передохнуть, настроиться. Надеюсь, получиться подойти в хорошей форме,- озвучила Рыбакина.