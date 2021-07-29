Народный артист России госпитализирован с COVID-19

Народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Он госпитализирован вчера. Состояние средней тяжести. Коронавирус, - сообщил ТАСС директор Московского Современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский.

Он уточнил, что 73-летний Стеклов почувствовал недомогание 27 июля.

Его увезли на скорой, - сообщила РИА Новости представитель актера.

Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. С 1996 года артист работает в театре "Школа современной пьесы".

В кино он сыграл несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", " Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".