Токаев дал поручения зампредседателю АНК

29 июля 2021, 17:23
Фото: Акорда

Глава государства принял зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей деятельности Ассамблеи народа Казахстана и основных мероприятиях, проводимых общественными институтами в регионах.

В ходе встречи было отмечено, что все структуры Ассамблеи народа Казахстана должны работать четко и эффективно. Президент подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание работе молодежного движения Ассамблеи и Совета матерей.

В завершение встречи глава государства дал Марату Азильханову ряд конкретных поручений по развитию института этномедиации.


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