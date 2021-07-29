Тело 42-летнего механика обнаружили в детском магазине

29 июля 2021, 18:35
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В здании Центрального детского магазина (ЦДМ) обнаружили тело одного из работников торгового центра, передает zakon.kz.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в помещении ЦДМ, расположенного в Театральном проезде в столице, найдено тело мужчины - им оказался 42-летний механик, - пишет агентство городских новостей "Москва".

По словам источника, следов насильственной смерти на теле не нашли. Предположительно у мужчины отказало сердце. Тело сотрудника магазина доставили в морг, там проведут дополнительную экспертизу.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?