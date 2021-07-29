Токаев: Отношения между Казахстаном и США охватывают множество областей деятельности

Касым-Жомарт Токаев провел встречу в режиме видеоконференцсвязи с делегацией Университета Аризоны (США), сообщает zakon.kz.



Как говорится в сообщении на Акорде, в рамках встречи с главой государства обсуждены вопросы стратегического партнерства между Университетом Аризоны и отечественными вузами, научного и академического развития.

Президент отметил, что глобализация оказывает возрастающее влияние на образовательную политику государств мира.

За последние двадцать лет наша страна активизировала международное сотрудничество в сфере высшего образования. Партнерские отношения между Казахстаном и США охватывают множество областей деятельности. Особенно важно сотрудничество в областях научных исследований и обмена студентов и преподавателей, - сказал глава государства.

Токаев полагает, что расширение контактов с ведущими мировыми вузами позволит отечественным университетам увеличить академический и исследовательский потенциал. Он приветствовал инициативу Университета Аризона стать стратегическим партнером Министерства образования и науки Республики Казахстан и содействовать повышению качества образования.

На базе региональных вузов в сотрудничестве с американским университетом будут разработаны совместные образовательные программы в соответствии с международными стандартами.

Представители Университета Аризоны посетили ряд казахстанских вузов, среди которых в качестве потенциального стратегического партнера рассматривается Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева.