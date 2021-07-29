Назначен новый председатель правления "Қазтеміртранс" 

Председателем правления АО "Қазтеміртранс" назначен Еркин Базарханов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

Прежний исполняющий обязанности Председателя Правления АО "Қазтеміртранс" Галым Кашкинбаев уволился по собственному желанию, - говорится в сообщении.

Компания "Қазтеміртранс" - крупнейший оператор грузового вагонного парка РК. Деятельность компании охватывает такие направления, как предоставление в оперирование грузовых вагонов, передача в аренду специального подвижного состава, хранение и реализация металлолома.

Базарханов родился в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет имени аль-Фараби, историк

· Университет "Туран" (2003), юрист

Трудовой стаж:

· Директор малого предприятия "Самал" города Уштобе Алматинской области (08.1994-06.1996);

· Заместитель генерального директора АО "Комбикорм-Астык" (06.1996-09.1997);

· Коммерческий директор ТОО "Автотехобслуживание Уйгентаское" (09.1997-05.1999);

· Инспектор, старший инспектор в оперативных отделах Главного Управления налоговой полиции города Астана и Западно-Казахстанской области (05.1999-08.2002);

· Начальник 3 отдела Управления по выявлению финансовых преступлений Департамента финансовой полиции по Западно-Казахстанской области (09.2002-08.2003);

· Исполняющий обязанности начальника отдела по пресечению экономических преступлений Управления по расследованию экономических и налоговых преступлений ДФП по Западно-Казахстанской области (08.2003-06.2004);

· Заместитель начальника управления - начальник отдела по раскрытию экономических преступлений Управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области (06.2004-08.2004);

· Начальник 3 отдела Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Северо-Казахстанской области, заместитель начальника управления - начальник 1 отдела выявления, предупреждения, пресечения коррупционных преступлений и правонарушений в государственных органах и организациях управления по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Северо-Казахстанской области (08.2004-08.2005);

· Заместитель начальника управления, начальник отдела по раскрытию экономических преступлений Управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Северо-Казахстанской области (08.2005-10.2005);

· Начальник Управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Северо-Казахстанской области (10.2005-08.2007);

· Заместитель начальника (ведающего вопросами ОРД) Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Северо-Казахстанской области (08.2007-08.2008);

· Заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Северо-Казахстанской области (08.2008-04.2009);

· Заместитель акима Бурабайского района (04.2009-28.06.2013);

· Аким Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (28.06.2013-06.2017);

· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (с 2017).